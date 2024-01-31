Faiz Oranları Belli Oldu! En Uygun Kredi Veren Bankalar

Ocak ayında TCMB faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan PPK, politika faizini yüzde 45'e 250 baz puan artırarak yükseltti. Bu nedenle Merkez Bankası son altı toplantıda faiz artışı yaptı.
Özel ve kamu bankalarının kredi faiz oranları resmi web sitelerinde yayınlanmaktadır. Faiz oranlarını değiştirmek için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Tüketici, taşıt ve konut kredi faiz oranları burada.
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Ziraat Bankası Faiz Oranları
Tüketici kredisi: 4,24
Taşıt kredisi: 4,05
Konut kredisi: 3,89
Halkbank Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi: 4,09
Taşıt kredisi: 4,09
Konut kredisi: 3,59
Vakıfbank Faiz Oranları
Konut kredisi: 3,79
İhtiyaç kredisi: 3.89'dan başlayan oranlar
Taşıt kredisi: 4,06
Akbank Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi: 3,73
Taşıt kredisi: 3.69
Konut kredisi: 3,03
Yapı Kredi Faiz Oranları
Bireysel ihtiyaç kredisi: 4,99
Konut kredisi: 3,20
Taşıt kredisi: 4,99
İş Bankası Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi: 3,71
Taşıt kredisi: 3,85
Konut kredisi: 2,87
Denizbank Faiz Oranları
Konut kredisi: 3.79
Taşıt kredisi: 4.49
İhtiyaç kredisi: 4,88