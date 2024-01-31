Faiz Oranları Belli Oldu! En Uygun Kredi Veren Bankalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank, İş Bankası ve diğer özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerindeki faiz oranları tartışılmaya başlandı. Ocak 2024'e kadar ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranları belli oldu.