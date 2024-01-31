Faiz Oranları Belli Oldu! En Uygun Kredi Veren Bankalar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank, İş Bankası ve diğer özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerindeki faiz oranları tartışılmaya başlandı. Ocak 2024'e kadar ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranları belli oldu.

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Faiz Oranları Belli Oldu! En Uygun Kredi Veren Bankalar

Ocak ayında TCMB faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan PPK, politika faizini yüzde 45'e 250 baz puan artırarak yükseltti. Bu nedenle Merkez Bankası son altı toplantıda faiz artışı yaptı.

Özel ve kamu bankalarının kredi faiz oranları resmi web sitelerinde yayınlanmaktadır. Faiz oranlarını değiştirmek için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Tüketici, taşıt ve konut kredi faiz oranları burada.

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Ziraat Bankası Faiz Oranları

Tüketici kredisi: 4,24

Taşıt kredisi: 4,05

Konut kredisi: 3,89

Halkbank Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 4,09

Taşıt kredisi: 4,09

Konut kredisi: 3,59

Vakıfbank Faiz Oranları

Konut kredisi: 3,79

İhtiyaç kredisi: 3.89'dan başlayan oranlar

Taşıt kredisi: 4,06

Akbank Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 3,73

Taşıt kredisi: 3.69

Konut kredisi: 3,03

Yapı Kredi Faiz Oranları

Bireysel ihtiyaç kredisi: 4,99

Konut kredisi: 3,20

Taşıt kredisi: 4,99

İş Bankası Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 3,71

Taşıt kredisi: 3,85

Konut kredisi: 2,87

Denizbank Faiz Oranları

Konut kredisi: 3.79

Taşıt kredisi: 4.49

İhtiyaç kredisi: 4,88

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