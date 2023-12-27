Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar yağışı nedeniyle uyarı geldi! 27 Aralık Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Karadeniz bölgesinin sahil kesimleri özellikle Artvin ve Rize için kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı olacağından dikkatli olunması ve önlemlerin alınması yönünde uyarılarda bulundu. İşte 27 Aralık Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

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Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar yağışı nedeniyle uyarı geldi! 27 Aralık Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

UYARILAR

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 10°C
Az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar kuvvetli

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C
Az bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar doğusu batıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısı batı ve kuzeybatıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz’in açıkları sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar doğusu 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, akşam saatlerine kadar açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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