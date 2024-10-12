Meteoroloji açıkladı! Çok fena kış geliyor! Kışlıklarınızı çıkartın, Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Önümüzdeki hafta ülkenin bazı kesimlerine kar yağacağı sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği belirtildi.

KIŞ GELİYOR SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Önümüzdeki hafta 2. yarısından sonra kışlıklarınızı çıkartın. Sobaları hazırlayın. Perşembeden itibaren kışa dönük sonbahar havası geliyor.

Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'da kar yağışı da görülecek. Sıcaklık yağışla 10 derece düşecek.

İSTANBUL'DA YAĞMURA DİKKAT

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Mega kent İstanbul’daki yağışların öğle saatlerinde başlaması, gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’da yağmurun yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağmurun su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.