Borsa rekora doymuyor! En çok hangi hisseler kazandırdı?

Yıl başından bu yana, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünya çapındaki endeksler arasında getiri bazında ilk sırada yer alırken rekor seviyelerini geliştirmeye devam ediyor.

Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %21,1 getiri ile dünyanın önemli endekslerini geride bırakırken, en yakın takipçisi Japonya'daki Nikkei 225 endeksi %10.3 yükseldi.

Analistler, geçen yılki seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinde ekonomi yönetiminin attığı adımların Türk lirası varlıklarına olan risk iştahını artırdığını vurguladı.

Dolar Bazında Endeks Yaklaşık 5 Ayın Zirvesinde

Cuma günü BIST 100 endeksi 9 bin 45,97 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, endeks dolar bazında %16,2 artışla 294,5 puana çıkarak 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Bu yıl BIST 100 endeksinde ortalama günlük 97,9 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti. 7 Şubat, endeksin en yüksek işlem hacmine 133,6 milyar lira ulaştığı tarihti.

Sektör endeksleri ayrıntılı olarak incelendiğinde, 2024 başından bu yana tüm sektörlerin kazandığı göze çarpıyor. Bilişim, %56,6'lık bir büyüme oranı ile en yüksek performansı gösterdi. Elektrik %29,7 ve turizm %35,5 ile onu izledi. Bu süre boyunca, bankacılık endeksi %12,5 ve holding endeksi %27,1 değer kazandı.

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Senenin başından bu yana BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'sinin prim yaptığı, 3'ünün ise gerilediği görüldü.

Bu yıl yatırımcısını en çok sevindiren ilk üç şirketin hisseleri sırasıyla %76,5'lik bir artışla Vestel Elektronik, %66,4'lük bir artışla Akfen Yenilenebilir Enerji ve %56'lık bir artışla SDT Uzay ve Savunma'nın hisseleri oldu.

Bu süreçte BIST 100 endeksine dahil olup da değer kaybı yaşayan üç hisse, Qua Granite'in %25,4 değer kaybı, Hektaş'ın %9.2 değer kaybı ve Aksa Akrilik'in %4,5 değer kaybı kaydedildi.

Bununla birlikte, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan verilere göre, 9 Şubat itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7,2 milyona yükseldi ve pay senedi piyasa değeri yeni bir rekora ulaştı. 11,9 trilyon TL.

2 Şubat'ta MKK tarafından geliştirilen Risk Eğilim Endeksi (REKS) incelendiğinde, yabancı yatırımcıların risk iştahı 64,3 ve yerli yatırımcıların risk iştahı 63,1 seviyesinde bulunurken, tüm yatırımcıların risk iştahı 56,3 seviyesinde bulundu.

REKS'in 50 seviyesinin üzerinde olması risk iştahının yüksek olduğunu gösterir, ancak bu seviyenin altında olması risk iştahının düşük olduğunu gösterir.

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, yeni yılla birlikte Borsa İstanbul'da başlayan yükselişin BIST 100 endeksinde 9 bin puanın üzerinde kapanışları beraberinde getirmeye başladığını belirterek, "Endeksteki son yükselişe karşın bunun bir son değil, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabileceğini düşünüyoruz."" yorumunu yaptı.

Doğan, BIST'in aşırı iskontolu kalmış olması ve özellikle döviz kurlarındaki dengeli seyrin yabancı yatırımcıyı alım yönünde teşvik etmesinin bu yükselişte önemli bir rol oynadığını belirtti.

Borsa İstanbul'un hem emsallerine hem de tarihsel ortalamalarına göre artan iskontosunun bu yıl yeni zirveler getirmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu son yükseliş, endeksin 8 bin 500 puanı güçlü bir şekilde desteklediğini ve psikolojik olarak önemli olacağını tahmin ettiğimiz 10 bin puan seviyesinin ilk hedef olacağını düşünüyoruz."