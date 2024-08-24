LPG'ye zam, motorine indirim geldi! 24 Ağustos akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişikliklerden etkilenir. Bir gece yarısı itibarıyla benzinin fiyatı 1 lira 45 kuruş düştü ve bu değişiklik pompaya yansıdı.
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Bu gece yarısından itibaren MTorin litre fiyatı 79 kuruş düştü. LPG otogaz fiyatı ise 45 kuruş arttı.
Güncel pompa fiyatları;
İstanbul'da bir litre motorin 43.94 liradan satın alınabilir.
Benzin ortalama 43.24 liradan satılıyor.