Kar için gün verildi! Sıcaklıklar düşüyor, o tarihte İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji ilk kez bu kadar sert uyardı! O şehirler için kar uyarısı, İstanbul için ise tarih verildi.

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Kar için gün verildi! Sıcaklıklar düşüyor, o tarihte İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de salı gününden itibaren kar yağacağını tahmin ediyor. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin Trakya ve Marmara Bölgesi'ni etkileyeceğini bildirdi. MGM şu açıklamayı yaptı.

İstanbul’a Kar Geliyor

Bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıkları düşse de, zamanla Trakya ve İstanbul'da karla karışık yağmur ve bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağması bekleniyor. Hava sıcaklıkları şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, 09.01.2024 salı günü Trakya'dan başlayarak bir hafta boyunca mevsim normallerinin altına düşecek. Pazar ve Pazartesi günleri, bölgemizin batısı ve İstanbul'da fırtına (60-80 km/saat) şeklinde kuvvetli rüzgar olacağı tahmin ediliyor."

Açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteorolojik tahminler ve erken uyarıların yakından takip edilmesi gerekiyor.

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