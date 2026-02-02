Hava buz kesti, kar kapıda! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısı 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde batısı 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusunun açıkları 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 6 ila 8, gece saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,5 ila 3,5 m yer yer 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde Hatay’ın güney kıyı kesimlerinde doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde geneli güneybatıdan 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.