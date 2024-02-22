Hastanede inanılması güç hata! Öldü diye morga kaldırılan kadın 5 saat sonra dirildi

Trajikomik olay, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Dios Hastanesi'nde yaşandı. Haberi duyan herkes "bu kadarına da olmaz" yorumunda bulundu.

Ülkenin başkenti Guatemala'daki San Juan de Dios Hastanesi'ne kaldırılan ve ismi açıklanmayan genç bir kadına doktorlar yaklaşık 30 dakika boyunca müdahale etti. Fakat daha sonra genç kadın yaşamını yitirdi.

Beyin aktivitesi de bulunmayınca öldüğünü açıklandı

Doktorlar, "şiddetli yetersiz beslenme" belirtileri gösteren genç kadının daha önce çok sayıda nöbet geçirdiğini be beyin felci yaşadığını da açıkladı. Monitörlere bağlanan genç kadının solunum ve beyin aktivitesi de bulunmayınca öldüğünü duyurdular.

5 saat sonra morgda gözlerini açtı

Morga kaldırılan kadın ise 5 saat sonra hayata gözlerini açtı. Bu durum hastane çalışanlarını panikletirken, morg çalışanları kadının hayatta olduğunu göstermek için ceset torbası içindeki kadını sedye ile hastanede gezdirdi.

Tekrar acil servise alındı

Morgda patologların genç kadının vücudunda istemsiz hareketler olduğunu fark etmesinden sonra durumun farkına varıldığı da açıklandı. Genç kadının tekrar acil servise alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.