Hacıosmanoğlu fena kızdı: 'Böyle rezillik hangi ülkede var'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sosyal medyadaki eleştirileri gerekçe göstererek Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bu konuda düzenleme yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu A Milli Takım'ın teknik heyet ve oyuncularına destek verdiklerini vurguladı ve eleştirilerin ahlak sınırları içinde yapılması gerektiğini belirtti.

TFF Başkanı, sosyal medyada yapılan eleştirilerin kabul edilemez boyutlara ulaştığını ifade ederek, Adalet Bakanı'na kanuni düzenleme çağrısında bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları, milli takım çevresindeki tartışmaların ardından geldi ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'a yönelik eleştirilere tepki göstererek teknik heyet ve futbolcuların yanında olduklarını vurguladı.

Hacıosmanoğlu, “Biz bu takımın hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da” ifadelerini kullanırken, sosyal medya ve kamuoyundaki bazı yorumların kabul edilemez boyutlara ulaştığını söyledi.

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Eleştirinin demokratik bir hak olduğunu belirten TFF Başkanı, bunun ahlak ve saygı sınırları içerisinde yapılması gerektiğini sözlerine eklerken Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de çağrıda bulundu.

"BÖYLE BİR REZİLLİK DÜNYANIN HANGİ ÜLKESİNDE VAR?"

Hacıosmanoğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanlığına görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum.

Ama elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız.

Kendisinden özellikle istirhamım; dünyadaki bütün örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.”

TFF Başkanı'nın açıklamaları, milli takım çevresinde son dönemde yaşanan tartışmalar ve teknik heyete yönelik eleştiriler üzerine yapılan en sert değerlendirmelerden biri olarak öne çıktı.

Fakat Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları özellikle sosyal medya platformu X'te birçok kullanıcı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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