Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları
Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulması muhalif güçlerin tüm ülkede kontrolü ele geçirmesi zalim Beşar Esad'ın ülkeden kaçması sonrası altının haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyordu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 9 Aralık güncel altın fiyatları