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Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları

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Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulması muhalif güçlerin tüm ülkede kontrolü ele geçirmesi zalim Beşar Esad'ın ülkeden kaçması sonrası altının haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyordu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 9 Aralık güncel altın fiyatları
Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları 1 17

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.957,46

SATIŞ(TL) 2.957,86

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.942,91 0,51 %

Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları 2 27

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.911,00

SATIŞ(TL) 4.970,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.931,00 0,79 %

Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları 3 37

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.850,00

SATIŞ(TL) 9.938,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.862,00 0,77 %

Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları 4 47

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.296,81

SATIŞ(TL) 19.675,68

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.696,85 -0,11 %

Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları 5 57

CUMURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.641,00

SATIŞ(TL) 19.801,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.649,00 0,77 %

Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları 6 67

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 86.500,00

SATIŞ(USD) 86.550,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.800,00 -0,29 %

Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları 7 77

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.644,14

SATIŞ(USD) 2.644,45

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.631,72 0,48 %

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