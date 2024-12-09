Altında orta doğu rüzgarı! Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık güncel altın fiyatları

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulması muhalif güçlerin tüm ülkede kontrolü ele geçirmesi zalim Beşar Esad'ın ülkeden kaçması sonrası altının haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyordu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Altın haftaya nasıl başladı! Gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 9 Aralık güncel altın fiyatları

1 7 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.957,46 SATIŞ(TL) 2.957,86 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.942,91 0,51 % 2 7 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.911,00 SATIŞ(TL) 4.970,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.931,00 0,79 % 3 7 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.850,00 SATIŞ(TL) 9.938,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.862,00 0,77 % 4 7 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.296,81 SATIŞ(TL) 19.675,68 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.696,85 -0,11 % 5 7 CUMURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.641,00 SATIŞ(TL) 19.801,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.649,00 0,77 % 6 7 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 86.500,00 SATIŞ(USD) 86.550,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.800,00 -0,29 % 7 7 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.644,14 SATIŞ(USD) 2.644,45 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.631,72 0,48 %



