DEM Parti'den bir skandal daha! Türk bayrağını Meclisten sonra, Belediyenin sitesinden de kaldırdılar

DEM Parti 31 Mart seçimlerinde kazandığı belediyelerde skandal uygulama ve davranışlarına devam ederek, Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclisinde kaldırdığı Türk bayrağını bu sefer belediyenin resmi web sitesinden kaldırdı.

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DEM Parti'den bir skandal daha! Türk bayrağını Meclisten sonra, Belediyenin sitesinden de kaldırdılar

DEM Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerde yaşanan skandal hareketlerin ardı arkası kesilmiyor.

DEM PARTİ'DE İSTİKLAL MARŞI VE TÜRK BAYRAĞI HAZIMSIZLIĞI

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN WEB SİTESİNDEN TÜRK BAYRAĞINI KALDIRDILAR

Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

Bu olayın yaşanmasının ardından DEM Partili Diyarbakır Belediyesi resmi web sitesinde benzer bir skandala daha imza attı.

DEM Partili Diyarbakır Belediyesi'nin resmi web sitesinde bulunan Türk Bayrağı'nın kaldırıldığı ortaya çıktı. Bayrak görselinin olduğu bölgenin arka planında yer alan gökyüzü görseli dijital oynamalarla öne çıkarılarak bayrağın ise resmi siteden tamamen silindiği görüldü.

Bunun yanı sıra belediye logosunun altında yer alan "Başım gözüm üstüne" şeklindeki yöresel ifadenin de siteden kaldırıldığı görüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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