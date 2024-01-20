Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları! 20 Ocak benzin ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle birlikte Brent petrol fiyatları da değişiyor. Günümüzde benzin litre fiyatında bir indirim veya zam var mı? 20 Ocak 2024'e kadar benzin ve mazot fiyatları ne kadar olacak? Güncel fiyatlar kaç TL? Bir litre motorinin ve benzinin fiyatı ne kadar, dizel yakıtın fiyatı ne kadar?

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Motorine Zam Geldi

Gece yarısı benzin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam geldi. Benzin fiyatları ise değişmedi.

Güncel pompa fiyatları;

İstanbul'da bir litre motorin 40,25 liradan satın alınabilir.

Benzin ise ortalama 36,91 dolara satılıyor.