Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları! 20 Ocak benzin ne kadar?

Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarının ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

YAYINLAMA
Google News
Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları! 20 Ocak benzin ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle birlikte Brent petrol fiyatları da değişiyor. Günümüzde benzin litre fiyatında bir indirim veya zam var mı? 20 Ocak 2024'e kadar benzin ve mazot fiyatları ne kadar olacak? Güncel fiyatlar kaç TL? Bir litre motorinin ve benzinin fiyatı ne kadar, dizel yakıtın fiyatı ne kadar?

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam! Güncel akaryakıt fiyatlarıBenzin, motorin ve LPG'ye büyük zam! Güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!

Husumetli akrabalar benzin istasyonunda karşılaşınca kan döküldü!Husumetli akrabalar benzin istasyonunda karşılaşınca kan döküldü!

Motorine Zam Geldi

Gece yarısı benzin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam geldi. Benzin fiyatları ise değişmedi.

Güncel pompa fiyatları;

İstanbul'da bir litre motorin 40,25 liradan satın alınabilir.

Benzin ise ortalama 36,91 dolara satılıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
BİM 23 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak Aktüel ürün kataloğunu yayınladı| Gıdadan temizliğe indirimli ürünlerin tam listesi
BİM 23 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak Aktüel ürün kataloğunu yayınladı| Gıdadan temizliğe indirimli ürünlerin tam listesi
Emekli maaş zammı bilmecesi sürüyor! Yeni emekli zam alacak mı?
Emekli maaş zammı bilmecesi sürüyor! Yeni emekli zam alacak mı?
Satan çok ama alan yok: Konut fiyatlarında yıllık düşüş ev sahiplerini düşündürüyor!
Satan çok ama alan yok: Konut fiyatlarında yıllık düşüş ev sahiplerini düşündürüyor!
Son Haberler
Tarihi an...! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Tarihi an...! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri
Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri
Canlı yayın... Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklanıyor
Canlı yayın... Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklanıyor
TOGG siparişleri için yeni süreç! Bugün resmen başladı, artık çekiliş yok
TOGG siparişleri için yeni süreç! Bugün resmen başladı, artık çekiliş yok
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…
Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…
Çok Okunanlar
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
BİM 23 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak Aktüel ürün kataloğunu yayınladı| Gıdadan temizliğe indirimli ürünlerin tam listesi
BİM 23 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak Aktüel ürün kataloğunu yayınladı| Gıdadan temizliğe indirimli ürünlerin tam listesi
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İşte Cumhur ittifakının İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayları
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İşte Cumhur ittifakının İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayları
Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!
Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Yorumlananlar
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var