Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam! Güncel akaryakıt fiyatları

Özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte hemen belli oldu. Akaryakıt ve içecekler için ÖTV zammının ne zaman uygulanacağı açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜİK tarafından son altı ayda meydana gelen değişim oranının %25.61 olduğunu açıkladı. Bu, ÖTV tutarlarının yeniden belirlendiğini gösteriyor. ÖTV artışı nedeniyle benzine 2.31 lira, motorine 2.17 lira ve LPG'ye 1 lira zam geldi.

ÖTV I sayılı listeye göre, kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7.52 liradan 9.45 liraya, LPG'nin ÖTV tutarı 5.77 liradan 7.25 liraya, doğalgazın ÖTV tutarı 0.0747 liradan 0.0938 liraya yükseldi.

Akaryakıt Ne Kadar Oldu?

Ankara'da benzin 37.47, motorin 39.65 liraya yükseldi. İstanbul'da benzin 36.79 lira, motorin ise 39.36 lira. İzmir'de benzin 37.65 lira, motorin ise 40.27 lira.

Dünya Gazetesi tarafından yayınlanan bir habere göre, benzinli 50 litrelik bir otomobilin deposu İstanbul'da 1.839 liraya, Ankara'da 1.873 liraya ve İzmir'de 1.882 liraya satın alınabilir. Motorlu bir otomobilin deposunu doldurmak için İstanbul'da 1.968 lira, Ankara'da 1.982 lira ve İzmir'de 2 bin 13 lira gerekiyor.