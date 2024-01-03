Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının bugün açıklanmasıyla birlikte alkol ve akaryakıta gelecek ÖTV zammı da belli olmuş oldu. Alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV tutarı yüzde 25,6 artacak. Buna göre ÖTV'den kaynaklı olarak benzinin litresi 2.30, motorinin litresi 2.16 lira zamlanacak.

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Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak. Alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25,6 oranında gerçekleşti.

Biranın vergisi artıyor...

Bu rakama göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi. Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 7,76 liraya çıkacak.

Akaryakıtta bu yıl ilk kez uygulanacak

Yeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek. Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında artacak.

İşte benzin ve motorin zamları...

Buna göre ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıkacak. Bu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,3 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise 2,16 TL'lik artış gelebilir.

Güncel akarakıt fiyatları ne kadar?

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,55 TL, Ankara'da 35,18 TL, İzmir'de 35,37 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,16 TL, Ankara'da 37,74 TL, İzmir'de 37,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: internethaber.com

Güncel pompa fiyatlarına göre fiyatlar şu şekilde:

İstanbul

Benzin: 34,50 TL

Motorin: 37.20 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,13 TL

Motorin fiyatı: 37,78 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,32 TL

Motorin fiyatı: 38,03 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.

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