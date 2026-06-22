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O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

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O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde hava mevsim normallerinde seyrederken bazı bölgelerde ise yer yer kuvvetli esecek rüzgar ve yağmurlar görülecek... Peki bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 1 19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 2 29

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 3 39

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 4 49

BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 5 59
O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 6 69
O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 7 79
O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 8 89

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

ÇANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 9 99

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren Bartın-Zonguldak kıyı kesimleri 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan, 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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