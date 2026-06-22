  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Aralarında Türklerin de bulunduğu kuru yük gemisine saldırı!

Aralarında Türklerin de bulunduğu kuru yük gemisine saldırı!

Ukrayna Karadeniz'de isabet alan bir gemide yangın çıktığını ve yaralılar arasında Türklerin de bulunduğunu açıkladı. 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, mürettebat arasında yaralananların bulunduğu bildirildi.

Aralarında Türklerin de bulunduğu kuru yük gemisine saldırı!
Yayınlanma:

Aralarında Türklerin de bulunduğu kuru yük gemisine saldırı!
Ukrayna Karadeniz'de isabet alan bir gemide yangın çıktığını ve yaralılar arasında Türklerin de bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna Donanması, mürettebatında Türklerin de yer aldığı Vıctress isimli bir kuru yük gemisine dron isabet ettiğini duyurdu.

Gemide yangın çıktığını ve 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, mürettebat arasında yaralananların bulunduğu bildirildi.

Aralarında Türklerin de bulunduğu kuru yük gemisine saldırı!

Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada, gemide yangın çıktığı ifade edildi. Açıklamada, Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan dokuz mürettebat üyesi arasında yaralılar olduğu belirtilirken, herkesin kurtarıldığı da eklendi. Yaralıların durumuysa bilinmiyor.

Tuzlalılar 22 Haziran’a Kilitlendi! Emsal sorununda flaş gelişmeTuzlalılar 22 Haziran’a Kilitlendi! Emsal sorununda flaş gelişme

CİMER'e şikayet yağıyor: Bu uygulamalar büyük tuzak, kredi kartlarından habersiz ücret çekiliyor!CİMER'e şikayet yağıyor: Bu uygulamalar büyük tuzak, kredi kartlarından habersiz ücret çekiliyor!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma: Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ders gibi soru!
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma: Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ders gibi soru!
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl İBB’ye Rest Çekti!
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl İBB’ye Rest Çekti!
Rozetini Erdoğan taktı: CHP'den istifa eden belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı!
Rozetini Erdoğan taktı: CHP'den istifa eden belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı!
Bir Belediye Başkanı daha CHP'den istifa etti!
Bir Belediye Başkanı daha CHP'den istifa etti!
İstanbul taksilerinde büyük yenilik: Taksiciler Odası'ndan yeni yerli uygulamayla ilgili önemli detaylar...
İstanbul taksilerinde büyük yenilik: Taksiciler Odası'ndan yeni yerli uygulamayla ilgili önemli detaylar...
Hacıosmanoğlu fena kızdı: 'Böyle rezillik hangi ülkede var'
Hacıosmanoğlu fena kızdı: 'Böyle rezillik hangi ülkede var'
Bakan Gürlek'ten son dakika haberi: Mardin'de 10 milyar TL'lik operasyon!
Bakan Gürlek'ten son dakika haberi: Mardin'de 10 milyar TL'lik operasyon!