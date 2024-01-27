Jandarmadan Altın Günü operasyonu! İşten izin alıp yakın arkadaşını soydu

Denizli’de izin alıp aynı iş yerinde çalışan arkadaşlarının evini soyan kadının sinsi planı, akıllara durgunluk verdi. Altın günü düzenleyip evlerde tespit yapan kadının, mesaideki arkadaşlarının anahtarlarını kopyalayarak, 1.2 milyonluk altını iz bırakmadan çaldığı ortaya çıktı.

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Jandarmadan Altın Günü operasyonu! İşten izin alıp yakın arkadaşını soydu

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde 2 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayını aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Mehmet K. ve eşinin 10 yıllık birikimleri olan 700 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan ancak evde hırsızlık olayına ilişkin hiç bir iz bırakmayan şüphelinin yakalanması için jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından titiz bir operasyon yürütüldü. JASAT dedektifleri ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığının müşterek çalışması sonucu, hırsızlık olayını S.A. adlı kadının yaptığı tespit edildi.

Anahtarları kopyalayıp, işten izin alarak arkadaşlarının evini soymuş

Altın Günü” adı verilen operasyonla yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, Mehmet K.’nın evinden çalışan 700 bin liralık altının yanı sıra aynı mahallede 2022 yılında yaşanan ve yine Mehmet K. ile aynı iş yerinde çalışan mağdurun çalınan 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları da ele geçirildi.

Aynı iş yerinde çalıştığı iki arkadaşına tuzak kurarak, altınlarını çalan şüphelinin akıllara durgunluk veren planı hayrete düşürdü. Gözaltına alınan S.A.’nın aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları mağdurları altın günü düzenleyerek evine davet ettiği, kendi altınlarını gösterdiği ve kendisinin de iadeyi ziyarete gittiği evlerde iş arkadaşlarının altınlarına bakıp yer tespiti yaptığı belirlendi. İş yerinde çalıştığı esnada mağdurların çantalarından habersizce ev anahtarını alan S.A.’nın aynı gün içerisinde anahtarların kopyasını yaptırarak tekrar çantalarına bıraktığı, farklı günlerde ise iş yerinden birkaç saat izin alarak tespit yaptığı evlere giderek altınlarını çaldığı ortaya çıktı. Çaldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınların bir bölümünü evinde gizleyen S.A.’nın kapıları zorlamadığı ve evleri daha önceden bildiği için hırsızlık olayında şüphe bırakmadığı anlaşıldı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli kadın S.A., mağdurların zararlarını karşılaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşiyle birlikte çalışarak 10 yıldır altın birikimi yaptıklarını ifade eden mağdurlardan Mehmet Kızılkaya, “Yaklaşık 4 ay önce benim altınlarım çalındı. 700 bin lira değerindeki altınlarımızın çalındığını fark edince Denizli İl Jandarma Komutanlığına konuyu haber verdik. 4 aylık bir çalışma sonucu, güzel bir takip yaparak hırsızı yakaladılar. Altınlarımızı tam ve eksiksiz olarak bize geri teslim ettiler. Allah onlardan razı olsun, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimize çok teşekkür ederim” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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