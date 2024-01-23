10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor

Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? Soğuk hava etkisini ne zaman kaybedecek? İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu şu şekilde olacak...

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10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevresi yağışlı olacaktır. Diğer bölgeler az bulutlu olacaktır. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacaktır.

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10 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Siirt, Şırnak ve Ardahan için MGM tarafından sarı kodlu uyarı gönderildi.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İSTANBUL °C, 9°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

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