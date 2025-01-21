Son dakika! Bolu'daki otel yangının feci blançosu ortaya çıktı: 66 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika! Bolu'daki yangının feci blançosu ortaya çıktı: 66 kişi hayatını kaybetti! Bakan Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu...

Bolu Kartalkaya'da otelde yaşanan yangının ardından bölgeye gelen bakanlar, facia ile ilgili açıklama yapıyor... Bakan Yerlikaya, "Maalesef 66 canımızı yitirdik" dedi.

olu Kartalkaya'da sabaha karşı 03.30 sularında meydana gelen yangının ardından 3 bakan olay yerinde gitti. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da yangın yerine gittiği öğrenildi.

5 BAKANDAN AÇIKLAMA

Bolu Kartalkaya'daki 10 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı yangının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu otelin bulunduğu bölgeye gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da Bolu'ya geldiği öğrenildi.

"66 CANIMIZI YİTİRDİK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Maalesef 66 canımızı yitirdik" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKANLARDAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'daki otel yangınıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ile görüşerek, olayla son gelişmeleri öğrendi.

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6 CUMHURİYET SAVCISI, 5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yangın hakkında soruşturmanın başlatıldığını, "Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur." ifadeleri ile duyurdu.

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