İslam Memiş altın konusunda uyardı! “Altın alın ama bunu kaçıran pişman olacak”

Finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin piyasadaki son durumu ve olası sonuçlarını inceledi. Memiş, gram altın için büyük bir fırsat penceresinin açıldığını belirterek yatırımcılara bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye etti.

Piyasalar, hafta sonu meydana gelen önemli gelişmelerin ardından Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği nedeniyle dalgalandı. Yatırımcılar, özellikle Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili olarak belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Memiş, bu gelişmeler öncesinde yaptığı uyarılarla dikkat çekmiş ve görev değişikliklerinin piyasalara etkilerini incelemişti.

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İslam Memiş Finans Tahmini

Memiş, yeni atanan Merkez Bankası başkanıyla ilgili olarak da piyasalarda önemli bir değişikliğin olmayacağını vurguladı. Ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanı ve yeni başkan tarafından yapılan açıklamaların piyasalardaki endişeleri hafiflettiğini belirtti.

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Memiş, borsada kar satışlarına hazırlıklı olunması gerektiğini ve kısa vadede 8200 seviyesine gerileme yaşanabileceğini belirtti. Bununla birlikte, borsanın uzun vadede yükseleceğini tahmin etti.

Memiş ayrıca dolar kuru, diğer para birimleri ve altın ve gümüş fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcılara stratejiler sunarak, piyasalardaki olası değişikliklere karşı önlem almalarını tavsiye etti. Memiş, özellikle gram altın için bir fırsat olduğunu belirterek yatırımcılara bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye etti ve önümüzdeki günlerdeki fiyat değişikliklerini takip etmelerini tavsiye etti.