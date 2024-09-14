  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok set tepki: Şehide saygısı yok

AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok set tepki: Şehide saygısı yok

Cumhuriyet Halk Partisi Genele Başkanı Özgür Özel'in şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde "ben niye konuşmadım" diyerek Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a serzenişte bulunmasına AK Parti'den çok sert tepki gösterildi.

AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok set tepki: Şehide saygısı yok
Yayınlanma:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde acılı babanın yanında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile "Ben niye konuşmadım" tartışmasına girdi. Başkan Numan Kurtulmuş, "Burası yeri değil" diyerek ikaz etmesine rağmen CHP'li Özel, konuşmaya devam etti.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: ŞEHİDE SAYGISI YOK!

CHP lideri Özgür Özel'in cenazedeki siyasi tavrına AK Parti'den sert tepki geldi.

Geçmiş dönemde şehit cenazesinde güldüğü görüntüleri hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cenaze adabını bilmediğine, şehitlere saygısı olmadığına daha önce de şahit olmuştuk. Bugün Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde bir kez daha gördük.

Şehidimizin babasının hemen yanında Sn. Numan Kurtulmuş ile “ben niye konuşmadım” kavgasına tutuşmayı hedeflemiş ancak Sn. Meclis Başkanımız bu şımarık tavırlara karşı ağırlığını koruyarak kendisinin prim yapmasına izin vermemiştir.

Sn. Özgür Özel belli ki “ne oldum delisi” edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Şov yapmak istiyorsa İzmir Fuar açılışı gibi birçok mecra buna müsaittir.

Ancak böylesi bir günde bunu yapmaya çalışması yakışık almamıştır. Bazen susmak da sorumlu bir siyasetçinin davranışıdır."

AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok set tepki: Şehide saygısı yok

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gündem
Narin cinayetinde sır çözülüyor! Tutuklu amcanın yeni ifadesi ortaya çıktı
Narin cinayetinde sır çözülüyor! Tutuklu amcanın yeni ifadesi ortaya çıktı
Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor
Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi'yi bağrına basarak son yolculuğuna uğurluyor
Kirayı elden verenler yandı! Kirayı elden ödeyenler ne kadar ceza ödeyecek
Kirayı elden verenler yandı! Kirayı elden ödeyenler ne kadar ceza ödeyecek
Narin cinayetinde beklenmedik şüphe! Katil o kişi mi? Çelişki dolu ifadeler
Narin cinayetinde beklenmedik şüphe! Katil o kişi mi? Çelişki dolu ifadeler
Sıla bebeğe ne oldu? Sıla bebek olayı nedir? Cinsel istismara mı uğradı? Sıla bebek yaşıyor mu?
Sıla bebeğe ne oldu? Sıla bebek olayı nedir? Cinsel istismara mı uğradı? Sıla bebek yaşıyor mu?
Sigaraya yeni vergi geliyor! Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?
Sigaraya yeni vergi geliyor! Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?
Narin cinayetinin sır perdesi aralanıyor! "Her şeyi anlat dedim beni dinlemedi" 14 Eylül 2024 Cumartesi gazete manşetleri
Narin cinayetinin sır perdesi aralanıyor! "Her şeyi anlat dedim beni dinlemedi" 14 Eylül 2024 Cumartesi gazete manşetleri