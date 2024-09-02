TÜİK 2024 2. çeyrek yılı büyüme rakamlarını açıkladı! Ekonomi 2. çeyrekte 2.5 büyüdü

Türkiye istatistik kurumu TÜİK merakla beklenen 2024 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıklayarak, Büyümenin 2.5 olduğunu duyurdu. Bu rakamlarla Türk ekonomisi aralıksız 16 çeyrektir büyümüş oldu.

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TÜİK 2024 2. çeyrek yılı büyüme rakamlarını açıkladı! Ekonomi 2. çeyrekte 2.5 büyüdü

Son dakika haberleri: TÜİK, merakla beklenen büyüme rakamlarını açıkladı. yapılan açıklamaya göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü.

TÜİK 2024 2. ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARINI AÇIKLADI

Piyasa beklentisi yıllıklandırılmış büyümenin yüzde 3 gelmesi yönündeydi.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3.9, 2024'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 5.7 büyüme kaydetmişti.

DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 7,4 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, hizmetler yüzde 2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 0,6 arttı. Sanayi sektörü ise yüzde 1,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 arttı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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