Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı
Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı
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Babası Ferdi Tayfur'un cenaze öncesi ve sonrası aile içi tartışmalarının gün yüzüne çıkması sonrası hiç açıklamada bulunmayarak sessizliğe bürünen Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı.