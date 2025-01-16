Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı

"Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim"

Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu.