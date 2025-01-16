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Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı

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Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı
Babası Ferdi Tayfur'un cenaze öncesi ve sonrası aile içi tartışmalarının gün yüzüne çıkması sonrası hiç açıklamada bulunmayarak sessizliğe bürünen Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı.
Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı 1 16

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 Ocak Cumartesi günü binlerce seveninin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı 2 26

Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı 3 36

"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı.

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı 4 46

İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi "hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın" dedi ve inzivaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun.

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı 5 56

"Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim"

Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu.

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası 'Biliyorum benden açıklama bekliyorsunuz'' diyerek ilk paylaşımını yaptı 6 66

Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün… Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA!"

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