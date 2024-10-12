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Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'taklit ve tağşiş yapılan gıdalar' listesini güncellemesi sonrası ortalık karışmıştı açıklanan bu listede en çok hile yapılan gıdanın zeytinyağında olduğu açıklanarak hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa edildi. İşte aralarında dev firmalarında bulunduğu o liste
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 1 159

1. SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. LUX AYVALIK Natürel Sızma Zeytinyağı- 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 2 259

2. ÖZDEĞİRMENCİLER GIDA TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AYVALIK Natürel Sızma Zeytinyağı- 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 3 359

3. HİSAROĞULLARI TAR. GIDA HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GERÇEK GEMLİK Natürel Sızma Zeytinyağı- 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 4 459

4. ONAY TİCARET-SABRİ AKIN YENİ KÖRFEZ Riviera Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 5 559

5. MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ DAMLAM AYVALIK Naturel Sızma Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 6 659

6. SNS GIDA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ AWE LABORATORİES Saf Zeytinyağı- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 7 759

7. SEZER ZEYTİNLERİ - AYHAN SEZER SEZER Naturel Sızma Soğuk Sıkım Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 8 859

8. YERYÜZÜ AMBALAJ GIDA TARIM TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-YERYÜZÜ GIDA EGETAT Naturel Sızma Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 9 959

9. HİSAROĞULLARI TAR. GIDA HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GERÇEK GEMLİK Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 10 1059

10. MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ DAMLAM AYVALIK Naturel Sızma Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 11 1159

11. SNS GIDA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ AWE LABORATORİES Saf Zeytinyağı - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 12 1259

12. AVNİ EREL ZEYTİNLERİ (İZNİK YOLU) AVNİ EREL Naturel Sızma Zeytinyağı- 5 L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 13 1359

13. REM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ REM Naturel Sızma Zeytinyağı- 1 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 14 1459

14. EL TAYYİBAT GIDA İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Naturel Birinci Zeytinyağı- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 15 1559

15. NÜKTE-KENAN NÜKTE NÜKTE OLİVA Naturel Sızma Zeytinyağı - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 16 1659

16. YERYÜZÜ AMBALAJ GIDA TARIM TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-YERYÜZÜ GIDA AYVALIK TAT Naturel Sızma Zeytinyağı Taş Baskı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 17 1759

17. 3M GIDA AYVALIK SAFİR Naturel Sızma Zeytinyağı- (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 18 1859

18. ALİ YILMAZ - Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 19 1959

19. ASRIN GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GIDA PAZ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OLİVA DORADA %100 DOĞAL Naturel Sızma Zeytinyağı-1 Lt Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 20 2059

20. AY EGEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EDREMİT HASAT Naturel Sızma Zeytinyağı- (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 21 2159

21. BAŞKAYA TARIM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİARET İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ ELİF CAFE YENİ FOÇA Naturel Sızma Zeytinyağı- (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 22 2259

22. BAYRAM OK YENİ VAKIF Naturel Sızma Zeytinyağı Soguk Sıkım - (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 23 2359

23. CAN ÇİFTLİĞİ (ENGİN CAN) - Naturel Sızma Zeytinyağı (500 Ml) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 24 2459

24. CİHANCAN KAÇKAN - Naturel Birinci Zeytinyağı ( 500 Ml) Kişi Beyanı Tohum Yağları Karıştırılması Tespit

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 25 2559

25. ÇİFÇİOĞLU TOPTAN ÇİFÇİOĞLU NATUREL ZEYTİNYAĞI Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 26 2659

26. DATÇA PEHLİVAN TİCARET-MEHMET PEHLİVAN PEHLİVAN DATÇA Natürel Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı, 1L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 27 2759

27. E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİRLİKVAKIF Naturel Sızma Zeytinyağı - (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 28 2859

28. EBRU BAYIRLI - BAYIRLI GIDA - Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 29 2959

29. EDREMİT HASAT - SONGÜL CİVAN TAŞ BASKI Taş Baskı Naturel Sızma Zeytin Yağı- ( 5 Litre ) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 30 3059

30. EGE BİRBEY GIDA OTOMOTİV TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NATURAL SIZMA ZEYTİNYAĞI - Sızma Zeytinyağı 1 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 31 3159

31. EGE ELİT TEDARİK GIDA NAK. İNŞ. OTO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HAS EDREMİT Natürel Sızma Zeytinyağı- 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 32 3259

32. EMİN GIDA - SERTAÇ ARKAN EGE İREM Riviera Zeytinyağ Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 33 3359

33. EMİNE KAROLU ÖZTADIM Naturel Sızma Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 34 3459

34. EYCE İMALATHANESİ- MUSTAFA DEVRİM EYCE Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 35 3559

35. GURME BAKLİYAT TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ATLI GURME Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 36 3659

36. GÜNEŞ ORGANİZASYON GIDA OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ER YALIKAVAK Naturel Sızma Zeytinyağı- 5 L. Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 37 3759

37. GÜNEY YİYECEKLER GRUBU LTD. ŞTİ.(LİMAN CAFE MARKET) MUDANYA KÖY KOOP Naturel Sızma Zeytin Yağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 38 3859

38. HAKKI ÖZTÜRK Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 39 3959

39. HAS AMBALAJ HASYA HATAY NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5L.) Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 40 4059

40. HASAT TİCARET TOPTAN GIDA-HALDUN BÖLGE LUX AYVALIK KÖRFEZİM Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı-18 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespit

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 41 4159

41. HEBRON MEDYA BASIM GIDA İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TUNA ZEYTUNA Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 42 4259

42. HEM YAĞ VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EDREMİT YÖREM Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 43 4359

43. IRMAK GIDA-MÜMİN ÖMER ADIYAMAN BY TREE Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 44 4459

44. İBRAHİM DEMİRCAN Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespit

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 45 4559

45. İNANÇ BİTKİSEL YAĞLAR VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.LTD.ŞTİ AYDIN EGE'NİN EFE'Sİ Naturel Sızma Zeytinyağı - (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 46 4659

46. İSMAİL YENİÇERİ Naturel Birinci Zeytinyağı 500 Ml ( Kişi Beyanı) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 47 4759

47. KARADENİZ SOFRASI-İLKAY DEVECİ - Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 48 4859

48. KARIZ GIDA TEKSTİL MEDİKAL ORGANİZASYON DAYANIŞMANLIK BİLGİSAYAR LİMİTED ŞİRKETİ MUDANYA KÖY KOOP Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 49 4959

49. KENAN BULUŞAN - Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 50 5059

50. MARKEL REKLAM ELEKTRİK OTOMOTİV LOJİSTİK PETROL TEKSTİL GIDA LİMİTED ŞİRKETİ Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 51 5159

51. MELEKELİ-HASAN CEBER ETİKETSİZ ÜRÜN Zeytinyağı 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 52 5259

52. MERYEM YİĞİT Natürel Sızma Zeytinyağı, 1L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 53 5359

53. METE MANAV-MEDİNE ÇETİNER - Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 54 5459

54. MUTLUHAN ZEYTİN VE TURŞULARI MUTLU METEHAN Naturel Sızma Zeytinyağı 1L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 55 5559

55. NUPELDA ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT METAL MADEN LOJİSTİK OTOMOTİV TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ AYVALIK Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 56 5659

56. ÖZDEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYVALIK NATUREL SIZMA TAŞ BASKI Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 57 5759

57. ÖZTUĞ ÖZBİRLİK Natürel Sızma Zeytinyağı Extra Virgin Olive Oil-1 Lt Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 58 5859

58. RAŞİT LOKMACILAR PUREST GOLD SOĞUK SIKIM Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var 59 5959

59. SEBAHATTİN KARAGÖZ - Ayçiçek Yağı (500Ml) Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

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