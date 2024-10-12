Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa etti! Aralarında dev firmalar var

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'taklit ve tağşiş yapılan gıdalar' listesini güncellemesi sonrası ortalık karışmıştı açıklanan bu listede en çok hile yapılan gıdanın zeytinyağında olduğu açıklanarak hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek ifşa edildi. İşte aralarında dev firmalarında bulunduğu o liste

1 59 1. SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. LUX AYVALIK Natürel Sızma Zeytinyağı- 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 2 59 2. ÖZDEĞİRMENCİLER GIDA TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AYVALIK Natürel Sızma Zeytinyağı- 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 3 59 3. HİSAROĞULLARI TAR. GIDA HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GERÇEK GEMLİK Natürel Sızma Zeytinyağı- 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 4 59 4. ONAY TİCARET-SABRİ AKIN YENİ KÖRFEZ Riviera Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 5 59 5. MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ DAMLAM AYVALIK Naturel Sızma Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 6 59 6. SNS GIDA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ AWE LABORATORİES Saf Zeytinyağı- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 7 59 7. SEZER ZEYTİNLERİ - AYHAN SEZER SEZER Naturel Sızma Soğuk Sıkım Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 8 59 8. YERYÜZÜ AMBALAJ GIDA TARIM TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-YERYÜZÜ GIDA EGETAT Naturel Sızma Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 9 59 9. HİSAROĞULLARI TAR. GIDA HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GERÇEK GEMLİK Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 10 59 10. MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ DAMLAM AYVALIK Naturel Sızma Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 11 59 11. SNS GIDA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ AWE LABORATORİES Saf Zeytinyağı - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 12 59 12. AVNİ EREL ZEYTİNLERİ (İZNİK YOLU) AVNİ EREL Naturel Sızma Zeytinyağı- 5 L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti 13 59 13. REM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ REM Naturel Sızma Zeytinyağı- 1 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 14 59 14. EL TAYYİBAT GIDA İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Naturel Birinci Zeytinyağı- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 15 59 15. NÜKTE-KENAN NÜKTE NÜKTE OLİVA Naturel Sızma Zeytinyağı - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 16 59 16. YERYÜZÜ AMBALAJ GIDA TARIM TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-YERYÜZÜ GIDA AYVALIK TAT Naturel Sızma Zeytinyağı Taş Baskı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 17 59 17. 3M GIDA AYVALIK SAFİR Naturel Sızma Zeytinyağı- (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 18 59 18. ALİ YILMAZ - Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 19 59 19. ASRIN GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GIDA PAZ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OLİVA DORADA %100 DOĞAL Naturel Sızma Zeytinyağı-1 Lt Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti 20 59 20. AY EGEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EDREMİT HASAT Naturel Sızma Zeytinyağı- (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 21 59 21. BAŞKAYA TARIM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİARET İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ ELİF CAFE YENİ FOÇA Naturel Sızma Zeytinyağı- (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 22 59 22. BAYRAM OK YENİ VAKIF Naturel Sızma Zeytinyağı Soguk Sıkım - (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 23 59 23. CAN ÇİFTLİĞİ (ENGİN CAN) - Naturel Sızma Zeytinyağı (500 Ml) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 24 59 24. CİHANCAN KAÇKAN - Naturel Birinci Zeytinyağı ( 500 Ml) Kişi Beyanı Tohum Yağları Karıştırılması Tespit 25 59 25. ÇİFÇİOĞLU TOPTAN ÇİFÇİOĞLU NATUREL ZEYTİNYAĞI Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 26 59 26. DATÇA PEHLİVAN TİCARET-MEHMET PEHLİVAN PEHLİVAN DATÇA Natürel Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı, 1L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti 27 59 27. E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİRLİKVAKIF Naturel Sızma Zeytinyağı - (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 28 59 28. EBRU BAYIRLI - BAYIRLI GIDA - Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 29 59 29. EDREMİT HASAT - SONGÜL CİVAN TAŞ BASKI Taş Baskı Naturel Sızma Zeytin Yağı- ( 5 Litre ) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 30 59 30. EGE BİRBEY GIDA OTOMOTİV TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NATURAL SIZMA ZEYTİNYAĞI - Sızma Zeytinyağı 1 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 31 59 31. EGE ELİT TEDARİK GIDA NAK. İNŞ. OTO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HAS EDREMİT Natürel Sızma Zeytinyağı- 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 32 59 32. EMİN GIDA - SERTAÇ ARKAN EGE İREM Riviera Zeytinyağ Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 33 59 33. EMİNE KAROLU ÖZTADIM Naturel Sızma Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı- 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 34 59 34. EYCE İMALATHANESİ- MUSTAFA DEVRİM EYCE Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 35 59 35. GURME BAKLİYAT TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ATLI GURME Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 36 59 36. GÜNEŞ ORGANİZASYON GIDA OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ER YALIKAVAK Naturel Sızma Zeytinyağı- 5 L. Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 37 59 37. GÜNEY YİYECEKLER GRUBU LTD. ŞTİ.(LİMAN CAFE MARKET) MUDANYA KÖY KOOP Naturel Sızma Zeytin Yağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 38 59 38. HAKKI ÖZTÜRK Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 39 59 39. HAS AMBALAJ HASYA HATAY NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5L.) Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 40 59 40. HASAT TİCARET TOPTAN GIDA-HALDUN BÖLGE LUX AYVALIK KÖRFEZİM Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı-18 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespit 41 59 41. HEBRON MEDYA BASIM GIDA İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TUNA ZEYTUNA Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 42 59 42. HEM YAĞ VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EDREMİT YÖREM Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 43 59 43. IRMAK GIDA-MÜMİN ÖMER ADIYAMAN BY TREE Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 44 59 44. İBRAHİM DEMİRCAN Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespit 45 59 45. İNANÇ BİTKİSEL YAĞLAR VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.LTD.ŞTİ AYDIN EGE'NİN EFE'Sİ Naturel Sızma Zeytinyağı - (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 46 59 46. İSMAİL YENİÇERİ Naturel Birinci Zeytinyağı 500 Ml ( Kişi Beyanı) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 47 59 47. KARADENİZ SOFRASI-İLKAY DEVECİ - Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 48 59 48. KARIZ GIDA TEKSTİL MEDİKAL ORGANİZASYON DAYANIŞMANLIK BİLGİSAYAR LİMİTED ŞİRKETİ MUDANYA KÖY KOOP Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 49 59 49. KENAN BULUŞAN - Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 50 59 50. MARKEL REKLAM ELEKTRİK OTOMOTİV LOJİSTİK PETROL TEKSTİL GIDA LİMİTED ŞİRKETİ Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 51 59 51. MELEKELİ-HASAN CEBER ETİKETSİZ ÜRÜN Zeytinyağı 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 52 59 52. MERYEM YİĞİT Natürel Sızma Zeytinyağı, 1L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 53 59 53. METE MANAV-MEDİNE ÇETİNER - Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 54 59 54. MUTLUHAN ZEYTİN VE TURŞULARI MUTLU METEHAN Naturel Sızma Zeytinyağı 1L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti 55 59 55. NUPELDA ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT METAL MADEN LOJİSTİK OTOMOTİV TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ AYVALIK Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 56 59 56. ÖZDEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYVALIK NATUREL SIZMA TAŞ BASKI Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 57 59 57. ÖZTUĞ ÖZBİRLİK Natürel Sızma Zeytinyağı Extra Virgin Olive Oil-1 Lt Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti 58 59 58. RAŞİT LOKMACILAR PUREST GOLD SOĞUK SIKIM Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 59 59 59. SEBAHATTİN KARAGÖZ - Ayçiçek Yağı (500Ml) Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti



