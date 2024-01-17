Soğuk hava geri dönüyor! Hafta sonu Türkiye buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini açıkladı. Bugün Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Ayrıca Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Yarın özellikle Marmara bölgesinde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o iller için uyarı geldi! 15 Ocak Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu

Deprem Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı

Son tahminlere göre bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçeleri, Kaş, Finike, Demre ve Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor. Ayrıca Antalya merkez ile Salı sabah saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde 1100 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklenirken, yağışlar genellikle 1500 m üzeri yüksek kesimlerde meydana gelir. Başta Konya-Antalya karayolunun Alacabel mevkisi olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Hafta Sonu Sıcaklıklar Düşüyor

Pazar günü hava sıcaklıkları önceki günlere kıyasla önemli ölçüde düşecek ve cuma günü ülke çapında yağış bekleniyor. Sıcaklık düşüşü ülkenin kuzeybatı bölgelerinde daha fazla hissedilecektir.