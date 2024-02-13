Sevgilinize en güzel mesajı siz atın! En güzel sevgililer günü mesajları

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları için saatler öncesinden hazırlıklar başladı. Sevgililer Günü, çiftlerin kutlamaları için başka bir fırsat. Sevgililer Günü'nde sevgililer ve eşler birbirlerine romantik hediyeler ve mesajlar gönderebilir.

Seninleyken asla sıkıcı bir an olmuyor. Seninle olduğum her yer evimdir."

"Ve eğer yıldızlar ölürse, sen ve ben kendi ışığımızı kendimiz yaratacağız."

"Her günü seninle bir hediye olarak görüyorum."

"Seninle tanışana kadar aşkın ne olduğunu hiç bilmiyordum. Günümüz kutlu olsun."

"Tanıdığım en güzel kadının Sevgililer Günü kutlu olsun. Seni seviyorum ve bizi seviyorum."

"Her aşk şarkısı seninle ilgilidir. "

"Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera kattığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum."

"En iyi arkadaşıma aşık olduğum için çok şanslıyım."

"Sevmek sadece birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır."

"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum. "

"Hayatımın aşkıyla geçirdiğim bir Sevgililer Gününe daha ve daha nicelerine."