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Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi! Cep telefonu ve ikinci araçta yeni dönem başlıyor? taksit sayıları değişti

Ticaret bakanlığı tarafından düzenlenen ve cumhurbaşkanlığının onayı sonrası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle cep telefonu ve ikinci araçta yeni dönemde taksit sayılarında değişikliğe gidildi.

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi! Cep telefonu ve ikinci araçta yeni dönem başlıyor? taksit sayıları değişti
Yayınlanma:

Hükümet ekonomide yaşanan iyileşmeler sonrası vatandaşı ekonomik olarak rahatlatacak yeni kararları hayata geçirmeye devam ediyor.

CEP TELEFONU VE İKİNCİ EL ARAÇTA YENİ DÖNEM

Düzenleme, hem cep telefonu almak isteyenleri hem de ikinci el araç piyasasında vadeli ödeme planları yapmayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliğine göre cep telefonunda ve otomobil satışlarında taksit sınırı getirildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri yeniden belirlendi.

CEP TELEFONUNDA 3 AY SINIRI

Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cihazlarda taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

ARAÇ SATIŞINDA TAKSİT SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Taşıt satışlarında taksit süresi fatura değerine göre değişiyor. 400 bin TL ve altındaki araçlar en fazla 48 ay, 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar en fazla 36 ay, 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar en fazla 24 ay, 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar en fazla 12 ay, 2 milyon TL’nin üzerindeki araçlara ise taksitlendirme yapılamayacak. Bankalar zaten bu kuralı aynen uyguluyordu. Düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi! Cep telefonu ve ikinci araçta yeni dönem başlıyor? taksit sayıları değişti

Kaynak:AA

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