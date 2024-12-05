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Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil

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Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil
Ekonomik şartların kötüleşmesi, enflasyon oranlarının yükselmesi ile sıfır araçlar ile beraber ikinci el araç fiyatlarında yükselmesine neden olmuştu. Bu durumda sıfır araç almaya gücü yetmeyen vatandaşların 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak ikinci el araç sahibi olma imkanına sahip. İşte peynir ekmek gibi satılan o 9 araç.
Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 1 114

600 BİN TL'YE İKİNCİ EL OTOMOBİL ALMA FIRSATI

Yüksek enflasyon ve balon fiyatlar nedeniyle vatandaşların ikinci elde araca ulaşması zorlaştı. Bu noktada bayiler üst üste sıfır araçta kampanya yapsa da erişim noktasında vatandaşlar sorun yaşıyor.

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 2 214

Hal böyle olunca bazı vatandaşlar kredi çekmeden daha az borçlanarak araç satın almaya çalışıyor ve rotayı ikinci el piyasasına çeviriyor.

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 3 314

Satın alacağı ikinci elde ise zarar etmek istemeyen ve masrafsız araç binmek isteyenlerin aracığı modellerin sayısı da epey azalıyor.

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 4 414

Satın alacağı ikinci elde ise zarar etmek istemeyen ve masrafsız araç binmek isteyenlerin aracığı modellerin sayısı da epey azalıyor.

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 5 514

İşte en çok satan o modeller...

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 6 614

RENAULT CLİO 4 1.5 DİZEL 90 HP

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 7 714

CİTROEN C-ELYSEE 1.6 DİZEL 92 HP

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 8 814

VOLKSWAGEN POLO 1.4 DİZEL/BENZİN - 75/85 HP

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 9 914

HYUNDAİ İ20 1.2 BENZİN 84 HP

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 10 1014

OPEL ASTRA J 1.3 DİZEL 95 HP

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 11 1114

HYUNDAİ ACCENT BLUE 1.4 109 HP

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 12 1214

RENAULT FLUENCE 1.5 DİZEL 90 HP

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 13 1314

TOYOTA COROLLA 1.33 BENZİN 99 HP / 1.6 BENZİN 124 HP

Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil 14 1414

HONDA CİVİC FD6 1.6 BENZİN 125 HP

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