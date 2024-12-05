Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil
Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil
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Ekonomik şartların kötüleşmesi, enflasyon oranlarının yükselmesi ile sıfır araçlar ile beraber ikinci el araç fiyatlarında yükselmesine neden olmuştu. Bu durumda sıfır araç almaya gücü yetmeyen vatandaşların 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak ikinci el araç sahibi olma imkanına sahip. İşte peynir ekmek gibi satılan o 9 araç.