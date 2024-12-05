Peynir ekmek gibi satılıyor! 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak alabileceğiniz 9 otomobil

Ekonomik şartların kötüleşmesi, enflasyon oranlarının yükselmesi ile sıfır araçlar ile beraber ikinci el araç fiyatlarında yükselmesine neden olmuştu. Bu durumda sıfır araç almaya gücü yetmeyen vatandaşların 600 bin TL'ye kredi çekmeden daha az borçlanarak ikinci el araç sahibi olma imkanına sahip. İşte peynir ekmek gibi satılan o 9 araç.

1 14 600 BİN TL'YE İKİNCİ EL OTOMOBİL ALMA FIRSATI Yüksek enflasyon ve balon fiyatlar nedeniyle vatandaşların ikinci elde araca ulaşması zorlaştı. Bu noktada bayiler üst üste sıfır araçta kampanya yapsa da erişim noktasında vatandaşlar sorun yaşıyor. 2 14 Hal böyle olunca bazı vatandaşlar kredi çekmeden daha az borçlanarak araç satın almaya çalışıyor ve rotayı ikinci el piyasasına çeviriyor. 3 14 Satın alacağı ikinci elde ise zarar etmek istemeyen ve masrafsız araç binmek isteyenlerin aracığı modellerin sayısı da epey azalıyor. 4 14 Satın alacağı ikinci elde ise zarar etmek istemeyen ve masrafsız araç binmek isteyenlerin aracığı modellerin sayısı da epey azalıyor. 5 14 İşte en çok satan o modeller... 6 14 RENAULT CLİO 4 1.5 DİZEL 90 HP 7 14 CİTROEN C-ELYSEE 1.6 DİZEL 92 HP 8 14 VOLKSWAGEN POLO 1.4 DİZEL/BENZİN - 75/85 HP 9 14 HYUNDAİ İ20 1.2 BENZİN 84 HP 10 14 OPEL ASTRA J 1.3 DİZEL 95 HP 11 14 HYUNDAİ ACCENT BLUE 1.4 109 HP 12 14 RENAULT FLUENCE 1.5 DİZEL 90 HP 13 14 TOYOTA COROLLA 1.33 BENZİN 99 HP / 1.6 BENZİN 124 HP 14 14 HONDA CİVİC FD6 1.6 BENZİN 125 HP



