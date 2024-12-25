Meteorolojiden Ege ve Akdeniz bölgesine uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 25 Aralık 2024 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, batısı öğle saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.