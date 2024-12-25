Meteorolojiden Ege ve Akdeniz bölgesine uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat! 25 Aralık 2024 hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde güney kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden, zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı