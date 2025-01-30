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Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 1 114

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 2 214

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 3 314

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 4 414

UYARILAR
SİS UYARISI: Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 5 514

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 6 614

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 7 714

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 8 814

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 9 914

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 10 1014

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 11 1114

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 12 1214

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 13 1314

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgere dikkat! Yurt genelinde ve illerinde hava nasıl olacak? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 14 1414

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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