Kavurucu sıcaklar kapıda! O bölgelerde hava 45 derece olacak: Bugün hava nasıl, hafta sonu hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

Türkiye, hafta sonu ve gelecek hafta kavrulacak. O bölgelerde hava 45 derece olacak: Bugün hava nasıl, hafta sonu hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

1 6 Türkiye, hafta sonu ve gelecek hafta kavrulacak. O bölgelerde hava 45 derece olacak: Bugün hava nasıl, hafta sonu hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu... 2 6 Türkiye, hafta sonu ve gelecek hafta kavrulacak. Birçok bölgede hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye yaklaşacak. Özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.

Avrupa'da rekor sıcaklıklar sonrası Türkiye'de hava sıcaklıkları hafta sonu 5-6 derece artacak.

Yeni haftada İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 35-36 dereceye ulaşacak, Ege ve Akdeniz'de hissedilen sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Güneydoğu'da ise sıcaklıklar 45 dereceye yaklaşacak. 3 6 İstanbul ve Kocaeli çevresinde nem oranı artacak, bu da hissedilen sıcaklıkları yükseltecek. Kronik rahatsızlığı olanların evden çıkmamaları öneriliyor. 4 6 Rekor üstüne rekor kırarak Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. 5 6 Mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonu 5-6 derece birden artacak. Yeni haftada ise İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri 35-36 dereceye kadar ulaşacak. Ege ve Akdeniz'in birçok bölgesinde ise hissedilen sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Güneydoğu'da ise 45 dereceye yaklaşacak. 6 6 İSTANBUL'A NEM UYARISI Hafta sonu İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde nem oranı da yükselecek. Bu nedenle hissedilen sıcaklıklar daha yüksek olacak. Önümüzdeki hafta yurt genelinde özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması, çok gerekli olmadıkça evden çıkmaması öneriliyor.



