Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Artık birlik zamanı, milyonlarca Suriyeli ülkelerine dönebilir

Son dakika haberi: Suriye Konulu Astana Toplantısı Doha'da Yapılan toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmeler hakkında açıklama yapıyor. Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ARTIK BİRLİK ZAMANI

"Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün ümidimiz var. Suriye halkı bunu tek başına başaramaz. Uluslararası toplumun, Suriye halkını desteklemesi gerekiyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne çok büyük bir önem atfediyor. Aynı zamanda Suriye halkının refahını önemsiyor.

MİLYONLARCA SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNME ZAMANI

Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman ödün verilmemeli. İntikam güdülmemeli. Artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı.

"ESED'İN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?"

Bununla ilgili herhangi bir yorumda bulunamam. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır.

Biz, bir şeyler olacağını bekliyorduk. Gruplar üstündeki baskıyı da biliyoruz. Mülteciler ve ekonomik sorunları da biliyoruz. Rejim aslında yavaş yavaş çürüyordu ve biz görüyorduk. Engellemek için bir şeyler yaptık. Ama onlarla görüşmedik, temasımız olmadı.

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"TÜRKİYE, SURİYE'DEKİ İRADEYLE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK"

Muhalif güçler farklı gruplardan oluşuyor ancak bir koordinasyon mekanizmaları var ve bu mekanizmanın önümüzdeki günlerde daha da iyileşeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda çok daha büyük bir iş var, başarmaları gereken. Ümit ediyoruz ki bir araya gelebilirler ve düzenli bir şekilde çalışmaya başlayabilirler. Tabii ki bu süreç içinde tüm tarafların buna dahil edilmesi gerekiyor.

DAEŞ ve diğer terör örgütleri konusunda aynı derecede etkileniyoruz. Bu durumdan faydalanmamalarını istiyoruz. Bu konuda dikkatliyiz. DAEŞ ve PKK'nın bu süreci kötüye kullanmamasından emin olmamak için çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla temas halindeyiz. Bizim bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu biliyorlar. Türkiye'ye bu gruplardan gelecek her tehdide cevap vereceğimizi biliyorlar. Amerika'daki yeni idareyle bu konuda temaslarımız olacak.

Biz, bundan sonra Suriye'nin yaralanın sarılması için, birliğinin, bütünlüğünün sağlanması için ne yapabiliriz, el birliğiyle onun mücadelesi içindeyiz. Katar, bu noktada önemli partner bizim için. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amerika'yla da görüşmelerimiz devam ediyor."