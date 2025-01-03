Ferdi Tayfur'un vasiyeti vefatından sonra tekrar gündeme geldi! İşte o vasiyeti

Geçtiğimiz günlerde Muğla'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, organ yetmezliğinden hayatını kaybetmiş sevenlerini üzmüştü.

FERDİ TAYFUR 79 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

ARABESKİN USTA İSMİ ARAMIZDAN AYRILDI

Usta sanatçı, sabah saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Vefat haberiyle hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur, yıllar önce bir röportajında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ VASİYETİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Türk müziğinin unutulmaz ismi, vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."