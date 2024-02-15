Evde bakım parası yattı mı? 15 Şubat Evde Bakım Ödemeleri Hangi İllerde Yapıldı? Maaşlar Ne Kadar Oldu?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarının hangi illerde kullanıldığını açıkladı. Yüzde 49,25'lik bir zamla birlikte evde bakım maaşı 7 bin 608 lira oldu. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilir. 15 Şubat'ta evde bakım maaşı hangi illerde verildi?

YAYINLAMA
Google News
Evde bakım parası yattı mı? 15 Şubat Evde Bakım Ödemeleri Hangi İllerde Yapıldı? Maaşlar Ne Kadar Oldu?

Ağır engelli raporu olan ve günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayan kişilere evde bakım maaşı adı verilen bir sosyal yardım verilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak evde bakım maaşı verir.

Evde bakım maaşı alan kişiler, bu maaşı diğer sosyal yardımlarla birleştirebilir. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları ile birlikte evde bakım maaşı da arttı. Bunun bir sonucu olarak evde bakım maaşı yüzde 49,25 oranında zamlandı. 2024 yılında evde bakım maaşı 5 bin 98 liradan 7 bin 608 liraya yükseldi. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Şubat ayından itibaren zamlı maaşlarını alabilecekler. Evde bakım maaşı nedir? Kimlere verilir? Başvuru kriterleri nelerdir?

Evde Bakım Maaşı Alma Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki koşulları karşılamak.

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrası doğmuş olanlar başvurabilir).

Yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

özel koşullar

Ağır engelli raporu olan ve günlük ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamayan kişiler.

Aylık gelirleri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar

Evde Bakım Maaşı Başvurusu

Engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne evde bakım maaşı başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru, aşağıdaki belgeleri içermelidir.

Başvuru formu doldurun

Nüfus cüzdanı kopyası

Ağır engelli bir kişinin raporu

Tüm ailenin gelir belgeleri

Banka hesabının numarası

E-Devlet kapısından da başvuru yapılabilir.

Evde bakım maaşı sorgulama ve ödeme e-Devlet üzerinden yapılabilir. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasında maaşlarını sorgulayabilirler. Ayrıca Ziraat Katılım Bankası ile hizmet alan kişiler, mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747'e SMS atarak bakiyelerini kontrol edebilirler.

Evde bakım maaşı, tipik olarak her ayın on beş ila otuz birininde hesaplara yatırılır. Bununla birlikte, ödemeler bazı illerde daha erken yapılabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarının dağıtıldığı illeri resmi internet sitesinden ilan eder.

Şubat ayında evde bakım maaşı alan illerin listesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanır. Bu, Şubat ayında evde bakım maaşı yatan illerin henüz açıklanmadığını gösteriyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandığında haberimizden güncel olarak takip edebilirsiniz.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bitcoin adım adım rekora! Kripto para almak için doğru zaman mı?
Bitcoin adım adım rekora! Kripto para almak için doğru zaman mı?
Halka arz yatırımcısı için yılın üçüncü talep toplaması başladı: Kaç lot alınır? İşte detaylar…
Halka arz yatırımcısı için yılın üçüncü talep toplaması başladı: Kaç lot alınır? İşte detaylar…
Mahfi Eğilmez’den yine çok konuşlacak köşe yazısı: “Paradan para kaybetme dönemi”
Mahfi Eğilmez’den yine çok konuşlacak köşe yazısı: “Paradan para kaybetme dönemi”
Evlilik kredisinde yaş sınırı belli oldu! O tarihte başvurular alınacak
Evlilik kredisinde yaş sınırı belli oldu! O tarihte başvurular alınacak
Son Haberler
Osmaniye'de şaşkınlık yaratan olay! Karın ağrısı ile hastaneye giden hastanın mide ve bağırsağından bakın ne çıktı!
Osmaniye'de şaşkınlık yaratan olay! Karın ağrısı ile hastaneye giden hastanın mide ve bağırsağından bakın ne çıktı!
Murat Kurum'dan maden ocağı ÇED raporu tepkisi: Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber sağa sola servis edildi
Murat Kurum'dan maden ocağı ÇED raporu tepkisi: Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber sağa sola servis edildi
Bursa'da ilginç olay! Yol kenarında tuvaletini yapan adam, silahla vuruldu!
Bursa'da ilginç olay! Yol kenarında tuvaletini yapan adam, silahla vuruldu!
TEM'de korkunç kaza! Hakimiyetini kaybeden otomobil beriyerlere ok gibi saplandı!
TEM'de korkunç kaza! Hakimiyetini kaybeden otomobil beriyerlere ok gibi saplandı!
Bitcoin’in market değeri 1 trilyon doları aştı: Yatırımcılar için yükseliş çağı…
Bitcoin’in market değeri 1 trilyon doları aştı: Yatırımcılar için yükseliş çağı…
Altın neden düştü? Piyasa Fed ve enflasyonu mu fiyatladı? İşte uzmandan kaçırılmayacak fırsat yorumu…
Altın neden düştü? Piyasa Fed ve enflasyonu mu fiyatladı? İşte uzmandan kaçırılmayacak fırsat yorumu…
Çok Okunanlar
Meteorolojiden o iller için uyarı üzerine uyarı! Kuvvetli yağmur kar çiğ tehlikesine dikkat! 15 Şubat Perşembe Bugün hava nasıl olacak?
Meteorolojiden o iller için uyarı üzerine uyarı! Kuvvetli yağmur kar çiğ tehlikesine dikkat! 15 Şubat Perşembe Bugün hava nasıl olacak?
Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…
Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…
TEM'de korkunç kaza! Hakimiyetini kaybeden otomobil beriyerlere ok gibi saplandı!
TEM'de korkunç kaza! Hakimiyetini kaybeden otomobil beriyerlere ok gibi saplandı!
Bursa'da ilginç olay! Yol kenarında tuvaletini yapan adam, silahla vuruldu!
Bursa'da ilginç olay! Yol kenarında tuvaletini yapan adam, silahla vuruldu!
Mehmet Şimşek bizzat uyardı: Kripto parası olanlar, borsa oynayanlar dikkat!
Mehmet Şimşek bizzat uyardı: Kripto parası olanlar, borsa oynayanlar dikkat!
Nakit para arayan yaşadı! 7 banka kampanya başlattı
Nakit para arayan yaşadı! 7 banka kampanya başlattı
Yorumlananlar
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"