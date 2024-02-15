Evde bakım parası yattı mı? 15 Şubat Evde Bakım Ödemeleri Hangi İllerde Yapıldı? Maaşlar Ne Kadar Oldu?

Ağır engelli raporu olan ve günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayan kişilere evde bakım maaşı adı verilen bir sosyal yardım verilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak evde bakım maaşı verir.

Evde bakım maaşı alan kişiler, bu maaşı diğer sosyal yardımlarla birleştirebilir. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları ile birlikte evde bakım maaşı da arttı. Bunun bir sonucu olarak evde bakım maaşı yüzde 49,25 oranında zamlandı. 2024 yılında evde bakım maaşı 5 bin 98 liradan 7 bin 608 liraya yükseldi. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Şubat ayından itibaren zamlı maaşlarını alabilecekler. Evde bakım maaşı nedir? Kimlere verilir? Başvuru kriterleri nelerdir?



Evde Bakım Maaşı Alma Şartları



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki koşulları karşılamak.



Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrası doğmuş olanlar başvurabilir).



Yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.



özel koşullar



Ağır engelli raporu olan ve günlük ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamayan kişiler.



Aylık gelirleri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar



Evde Bakım Maaşı Başvurusu

Engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne evde bakım maaşı başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru, aşağıdaki belgeleri içermelidir.



Başvuru formu doldurun



Nüfus cüzdanı kopyası



Ağır engelli bir kişinin raporu



Tüm ailenin gelir belgeleri



Banka hesabının numarası



E-Devlet kapısından da başvuru yapılabilir.



Evde bakım maaşı sorgulama ve ödeme e-Devlet üzerinden yapılabilir. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasında maaşlarını sorgulayabilirler. Ayrıca Ziraat Katılım Bankası ile hizmet alan kişiler, mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747'e SMS atarak bakiyelerini kontrol edebilirler.



Evde bakım maaşı, tipik olarak her ayın on beş ila otuz birininde hesaplara yatırılır. Bununla birlikte, ödemeler bazı illerde daha erken yapılabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarının dağıtıldığı illeri resmi internet sitesinden ilan eder.



Şubat ayında evde bakım maaşı alan illerin listesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanır. Bu, Şubat ayında evde bakım maaşı yatan illerin henüz açıklanmadığını gösteriyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandığında haberimizden güncel olarak takip edebilirsiniz.