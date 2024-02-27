Elektrik desteğinde şartlar değişti! PTT elektrik desteği başvurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara mali yardım sağlamak için devam eden çabalarından en yenisini elektrik faturası yardımı olarak açıkladı. Başvuru koşulu aranmadan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni finansal destek de sağlanacak.

Faturada isim soyismi olan herkese ödemeler PTT aracılığıyla gönderilebilir. Yardım, kış aylarında artan faturalara katkıda bulunmak için 260 TL'ye kadar karşılanacak.

Elektrik Desteği Şartları

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında SYD Vakıfları tarafından yürütülen destek programı, düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz

Hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Ödemeler, Düzenli Sosyal Yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararları devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra yapılacaktır.

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ETD programı kapsamında aylık ödemeler yapılmaktadır;

1-2 kişilik muhtaç hane için aylık 75 kilovatsaat için 130,09 TL

3 kişilik muhtaç hanelerin her ay 100 kilovatsaat için 173,46 TL ödemesi gerekiyor.

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 216,82 TL (125 kilovatsaat)

5 veya daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaatlık ücret olarak 260,19 TL verilmektedir.

kadar aylık yardım sağlanmaktadır.

Hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

Yardım programından yararlanma, aranan tüm koşulların sağlanması koşulu ile sürdürülür.