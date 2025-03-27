Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ünlü iş insanı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor. İhaleyle satışa sunulacak araçlar, TMSF'nin kayyımlık göreviyle daha önce güvenlik altına alınmıştı. Peki, Polat çiftinin lüks araçları için yapılacak bu ihalede nasıl bir süreç işlenecek? Detaylar haberimizde.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan ve Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi tarafından sahip olunan lüks araçları açık ihale yöntemiyle satışa sunacak. TMSF'nin kayyımlık görevi üstlendiği süreçte, araçlar bir kapalı otoparkta güvenlik kameralarıyla 24 saat koruma altında tutuluyordu. Bu araçlar, bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından belirlenen bedelle satışa çıkacak.
İhaleye Katılım Koşulları
İhaleye katılacak olan adaylar, önceden belirlenen muhammen bedel üzerinden teklif sunacak. Teklifler, kapalı zarf yöntemiyle komisyonda toplanacak ve zarfların açılmasının ardından en yüksek teklifin belirlenmesiyle açık artırma aşamasına geçilecek. Eğer açılan zarfla teklif edilen bedel, belirlenen muhammen bedeli aşarsa, bu noktada açık artırma süreci devreye girecek.
TMSF'nin Onayıyla Satış Gerçekleşecek
İhaleye katılan kişilerin sunduğu teklifler, komisyonun onayıyla sonuçlanacak ve en yüksek teklifi sunan kişi ya da kurum, araçların yeni sahibi olacak. İhaleyle ilgili tüm detaylar TMSF'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Satışa sunulacak araçların rayiç bedelleri de bu sitede yer alan bilgilere göre açıklanacak.
22 Nisan'da Yapılacak İhale Detayları
İhale süreci, 22 Nisan saat 10:00'da İstanbul'daki TMSF binasında düzenlenecek. Katılımcılar, aracın satış fiyatını belirleyen değerleme raporlarına göre teklifler sunabilecek. Katılımcıların araçlar için belirlenen rayiç bedelleri dikkate alarak sunacağı teklifler, ihalenin seyrini belirleyecek.
Polat Çiftinin Lüks Araçları ve Geçmişi
Dilan Polat ve Engin Polat, son yıllarda sahip oldukları lüks yaşam tarzı ve araçlarıyla gündemdeydi. Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi mülkiyetinde bulunan araçlar, büyük bir merakla beklenen ihaleyle yeni sahiplerine kavuşacak.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Polat ailesinin lüks araçlarını satışıyla ilgili süreci başlatırken, ihalenin tarihi de hızla yaklaşmakta. 22 Nisan'da yapılacak olan açık ihale ile lüks araçlar yeni sahiplerini bulacak. İhale sürecinin şeffaf ve açık olması, tüm katılımcılar için fırsatlar sunuyor. TMSF'nin internet sitesinden ihale ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.