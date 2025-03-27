Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Polat ailesinin lüks araçlarını satışıyla ilgili süreci başlatırken, ihalenin tarihi de hızla yaklaşmakta. 22 Nisan'da yapılacak olan açık ihale ile lüks araçlar yeni sahiplerini bulacak. İhale sürecinin şeffaf ve açık olması, tüm katılımcılar için fırsatlar sunuyor. TMSF'nin internet sitesinden ihale ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.