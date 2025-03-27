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Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ünlü iş insanı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor 1 17

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ünlü iş insanı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor. İhaleyle satışa sunulacak araçlar, TMSF'nin kayyımlık göreviyle daha önce güvenlik altına alınmıştı. Peki, Polat çiftinin lüks araçları için yapılacak bu ihalede nasıl bir süreç işlenecek? Detaylar haberimizde.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor 2 27

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan ve Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi tarafından sahip olunan lüks araçları açık ihale yöntemiyle satışa sunacak. TMSF'nin kayyımlık görevi üstlendiği süreçte, araçlar bir kapalı otoparkta güvenlik kameralarıyla 24 saat koruma altında tutuluyordu. Bu araçlar, bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından belirlenen bedelle satışa çıkacak.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor 3 37

İhaleye Katılım Koşulları

İhaleye katılacak olan adaylar, önceden belirlenen muhammen bedel üzerinden teklif sunacak. Teklifler, kapalı zarf yöntemiyle komisyonda toplanacak ve zarfların açılmasının ardından en yüksek teklifin belirlenmesiyle açık artırma aşamasına geçilecek. Eğer açılan zarfla teklif edilen bedel, belirlenen muhammen bedeli aşarsa, bu noktada açık artırma süreci devreye girecek.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor 4 47

TMSF'nin Onayıyla Satış Gerçekleşecek

İhaleye katılan kişilerin sunduğu teklifler, komisyonun onayıyla sonuçlanacak ve en yüksek teklifi sunan kişi ya da kurum, araçların yeni sahibi olacak. İhaleyle ilgili tüm detaylar TMSF'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Satışa sunulacak araçların rayiç bedelleri de bu sitede yer alan bilgilere göre açıklanacak.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor 5 57

22 Nisan'da Yapılacak İhale Detayları

İhale süreci, 22 Nisan saat 10:00'da İstanbul'daki TMSF binasında düzenlenecek. Katılımcılar, aracın satış fiyatını belirleyen değerleme raporlarına göre teklifler sunabilecek. Katılımcıların araçlar için belirlenen rayiç bedelleri dikkate alarak sunacağı teklifler, ihalenin seyrini belirleyecek.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor 6 67

Polat Çiftinin Lüks Araçları ve Geçmişi

Dilan Polat ve Engin Polat, son yıllarda sahip oldukları lüks yaşam tarzı ve araçlarıyla gündemdeydi. Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi mülkiyetinde bulunan araçlar, büyük bir merakla beklenen ihaleyle yeni sahiplerine kavuşacak.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları o tarihte satışa çıkıyor 7 77

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Polat ailesinin lüks araçlarını satışıyla ilgili süreci başlatırken, ihalenin tarihi de hızla yaklaşmakta. 22 Nisan'da yapılacak olan açık ihale ile lüks araçlar yeni sahiplerini bulacak. İhale sürecinin şeffaf ve açık olması, tüm katılımcılar için fırsatlar sunuyor. TMSF'nin internet sitesinden ihale ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

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