Bakan Tunç'tan Avukat Buket Tekışık açıklaması: Avukat ve savcı hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, avukat Buket Nurşah Tekışık çağlayan adliyesinde bir savcının odasında çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile ilgili hem avukat hem de savcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Bakan Tunç'tan Avukat Buket Tekışık açıklaması: Avukat ve savcı hakkında soruşturma başlatıldı 1

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Çağlayan Adliyesi’nde çektirdiği fotoğrafları tepki çeken avukat Buket Nurşah Tekışık ve fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında konuştu.

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Bakan Tunç'tan Avukat Buket Tekışık açıklaması: Avukat ve savcı hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç'tan Avukat Buket Tekışık açıklaması: Avukat ve savcı hakkında soruşturma başlatıldı
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