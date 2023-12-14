Bakan Tunç'tan Avukat Buket Tekışık açıklaması: Avukat ve savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, avukat Buket Nurşah Tekışık çağlayan adliyesinde bir savcının odasında çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile ilgili hem avukat hem de savcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.