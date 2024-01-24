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Aranan kaçak FETÖ terör örgüttü üyesi öyle bir yerden çıktı ki Polisler bile şaşırdı!
Bursa'da FETÖ terör üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş olan firari hükümlü polisin sıkı takibi üzerine öyle bir yerden çıktı ki polisleri şaşkına çevirdi
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