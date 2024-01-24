Aranan kaçak FETÖ terör örgüttü üyesi öyle bir yerden çıktı ki Polisler bile şaşırdı!

Bursa'da FETÖ terör üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş olan firari hükümlü polisin sıkı takibi üzerine öyle bir yerden çıktı ki polisleri şaşkına çevirdi

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Aranan kaçak FETÖ terör örgüttü üyesi öyle bir yerden çıktı ki Polisler bile şaşırdı! 1

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

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