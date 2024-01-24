Aranan kaçak FETÖ terör örgüttü üyesi öyle bir yerden çıktı ki Polisler bile şaşırdı! Bursa'da FETÖ terör üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş olan firari hükümlü polisin sıkı takibi üzerine öyle bir yerden çıktı ki polisleri şaşkına çevirdi