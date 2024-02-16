Af yasasında son durum! Af çıkar mı?

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 8. Yargı Paketi, yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus içeren ceza infaz düzenlemesini de içerir. Yeni yargı paketindeki son gelişmeler yakından izleniyor. Yeni yargı paketinin hazırlanması sürerken, Bakan Tunç, TBMM'ye sunulacak tarihle ilgili olarak şubat ayını işaret etti.

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Af yasasında son durum! Af çıkar mı?

Yargı paketi hala gündemde. Meclis'in ekonomiye ilişkin yasa tekliflerinin kabul edilmesinin ardından dikkatler 8. Yargı Paketine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi, denetimli serbestlikten ceza yaptırımlarının etkinliğini artırmaya kadar çeşitli alanlarda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Af Çıkar Mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yakında TBMM'ye sunulacak pakette genel affın gündemde olmadığını söyledi.

Söz konusu yasa paketi üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Tunç, düzenlemeler arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren çok sayıda hususun yer aldığını belirtti.

8. YARGI PAKETİ Ne Zaman Gelecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. 8. Yargı Paketi ile ilgili sorular üzerine Bakan Tunç, paketin taslak aşamasında olduğunu ve yakın zamanda milletvekillerine sunulacağını söyledi.

8. Yargı Paketi ile ilgili olarak Bakan Tunç, "Takvim çok uzamaz" dedi. Şu anda seçim takvimi içindeyiz, ancak Meclis seçim için tatile çıkmadan ara vermeden şubat sonu veya mart ortaları gibi seçim için Mecliste görüşülür.dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Yargı Paketiyle İlgili Açıklama Yaptı!

7 Aralık 2023'te Adalet Bakanı Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çalışmalarının yaklaşık 3 ila 4 aydır yürütüldüğünü söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgemiz ve İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgeleri olacak.Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefler doğrultusunda biz yasamayı ilgilendiren hususları milletvekillerimizin takdirine sunacağız, yürütmeyi ilgilendiren idari uygulamaları da yürütme olarak hangi bakanlığa düşüyorsa bunların bir hedef olarak gerçekleşmesi için gayret içerisinde olacağız" dedi." dedi.

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