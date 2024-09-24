Ucuz uçak bileti kampanyası başladı! THY'den 849 liraya bilet fırsatı

Türk Hava Yolları yurt içi biletler için bir fırsat sundu. THY'nin kampanyasından yararlanmak isteyenler 24 Eylül 2024 ile 26 Eylül 2024 tarihleri arasında alacakları biletlerle 18 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edebilirler.

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Bilet fiyatları 849 liradan başlıyor



Kampanya kapsamında, tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL ödeme yapıldı.

ExtraFly paketi, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly paketi ise 1.299 TL. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ExtraFly paketi 1.179 TL, PrimeFly paketi ise 1.239 TL.



