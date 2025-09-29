Niyazi Güneri: Bıraktı kaçtı diyemezdim, Olağanüstü şartlar nedeniyle yeniden adım

Filizler Köfte’de gerçekleşen basın toplantısında görevde olduğu iki yıllık süreçte partinin yargı eliyle baskı altına alınmaya çalışıldığını belirten Güneri, “Genel Başkanımız Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik önderliğinde dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Olağanüstü şartlar nedeniyle aday oldum”

Önceki kongrede sarf ettiği, “Eğer Pendik Belediyesi’ni kazanamazsak, bir dahaki kongrede aday olmayacağım” sözlerini hatırlatarak aday olma gerekçesini ifade eden Güneri, “Normal şartlarda yeniden aday olmayacaktım ancak olağanüstü bir siyasi süreçten geçiyoruz. Korkup kaçtı dedirtmem. Böyle bir ortamda geri çekilmek mümkün değil. Partimize yönelik baskılara ve hukuksuzluklara karşı sorumluluk almaya devam etmek için yeniden aday oldum.

"Bıraktı Kaçtı diyemezdim"

Yeni dönemde örgütlü mücadeleyi daha da güçlendireceklerini belirten Güneri, “Yaptığımız iyi işleri çoğaltarak; kayyuma ve ondan medet umanlara fırsat vermeyerek; birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara inat yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yakup Yeter ve Tolga Köroğlu’nun adaylıklarına da değinen Güneri, CHP’nin demokrasiyi uygulayan bir parti olduğunu ve isteyen her CHP’linin aday olabileceğini söyleyerek, “Tolga Köroğlu ile iletişim hâlindeyiz. İki adaylı bir seçim olacağını tahmin ediyorum” dedi.

Niyazi Güneri kimdir?

1965 Sivas Divriği doğumlu olan Niyazi Güneri, 1983 yılından bu yana Pendik’te yaşıyor. Evli ve üç çocuk babası olan Güneri, özel sektörde iş insanı olarak faaliyet gösteriyor. Daha önce CHP Pendik Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.