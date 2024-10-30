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Erdoğan'dan flaş Akşener hamlesi! Tüm davaları geri çekti

Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için önemli bir girişimde bulundu.

Erdoğan'dan flaş Akşener hamlesi! Tüm davaları geri çekti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açtığı davalardan vazgeçti.

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Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir" dedi. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş ve dört manevi tazminat talepli davadan da vazgeçilmiştir."

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