  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Erden Timur gözaltına mı alındı? Flaş açıklama geldi

Erden Timur gözaltına mı alındı? Flaş açıklama geldi

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındığı iddialarına yanıt verdi.

Erden Timur gözaltına mı alındı? Flaş açıklama geldi
Yayınlanma:

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı iddia edilen bir açıklama yaptı.

Ekim'de altın fiyatları ne kadar olacak? Uzman isim yatırımcıya tüyo verdiEkim'de altın fiyatları ne kadar olacak? Uzman isim yatırımcıya tüyo verdi

Alarm verildi, kış geliyor! Pazartesi günü Türkiye kışı yaşayacakAlarm verildi, kış geliyor! Pazartesi günü Türkiye kışı yaşayacak



Erden Timur, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Fenerbahçe maçını izliyordum. Sosyal medyada benim gözaltına alındığımla ilgili bir haber yayıldı. Doğru değildir. NEF Filarmoni Orkestrası ile birlikte New York'a gittik. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaptığımız için görevliler New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış durumu soruldu. "Gözaltı hiç olmadı" dedi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Alarm verildi, kış geliyor! Pazartesi günü Türkiye kışı yaşayacak
Alarm verildi, kış geliyor! Pazartesi günü Türkiye kışı yaşayacak
Serhat Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Eski futbolcu 4 kişinin ismini verdi
Serhat Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Eski futbolcu 4 kişinin ismini verdi
Hakan Fidan'dan flaş İsrail açıklaması
Hakan Fidan'dan flaş İsrail açıklaması
Serhat Akın'a saldırıda flaş gelişme! Bakan açıkladı, hepsi yakalandı
Serhat Akın'a saldırıda flaş gelişme! Bakan açıkladı, hepsi yakalandı
İndirimli bilet fırsatı! Ajet ucuz bilet kampanyasını duyurdu
İndirimli bilet fırsatı! Ajet ucuz bilet kampanyasını duyurdu
Serhat Akın'a saldıranlar yakalandı! Serhat Akın'ın son durumu
Serhat Akın'a saldıranlar yakalandı! Serhat Akın'ın son durumu
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika Marmara depremi açıklaması
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika Marmara depremi açıklaması