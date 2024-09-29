Erden Timur gözaltına mı alındı? Flaş açıklama geldi

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı iddia edilen bir açıklama yaptı.

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Erden Timur, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Fenerbahçe maçını izliyordum. Sosyal medyada benim gözaltına alındığımla ilgili bir haber yayıldı. Doğru değildir. NEF Filarmoni Orkestrası ile birlikte New York'a gittik. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaptığımız için görevliler New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış durumu soruldu. "Gözaltı hiç olmadı" dedi.