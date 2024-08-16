Büyük zam kapıda Otoyol ve köprü ücretleri arttı. Bu geceden itibaren otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 585 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 TL ve Osmangazi Köprüsü 555 TL oldu. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL'ye yükseldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil olmak üzere İstanbul-İzmir Otobanı ücreti 1370 TL oldu.