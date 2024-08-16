Büyük zam kapıda

Otoyol ve köprü ücretleri arttı. Bu geceden itibaren otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 585 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 TL ve Osmangazi Köprüsü 555 TL oldu. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL'ye yükseldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil olmak üzere İstanbul-İzmir Otobanı ücreti 1370 TL oldu.

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Büyük zam kapıda

Karayolları Genel Müdürlüğü, bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak yeni tarifeyi açıkladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki geçiş ücretleri, otomobiller için 24 liradan 33 liraya ve motosikletler için 10 liradan 14 liraya yükseldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 49 liradan 70 liraya yükseldi.

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Otomobiller için Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 419 liradan 585 liraya, Osmangazi Köprüsü ise 399 liradan 555 liraya yükseldi.

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL'ye yükseldi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil olmak üzere İstanbul-İzmir otobanı ücreti 1370 TL oldu.

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